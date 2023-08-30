أوّل ظهور للرئيس الغابوني علي بونغو أونديمبا بعد الإنقلاب

ظهر الرئيس الغابوني، علي بونغو في فيديو تم تداوله، طالبا المساعدة بعد إعلان الإطاحة به اليوم الأربعاء والإستيلاء على السلطة.

ظهر الرئيس الغابوني، علي بونغو أونديمبا، في فيديو تم تداوله في شبكات التواصل الإجتماعي وذلك كأول ظهور له بعد إعلان مجموعة من الضباط في الغابون، اليوم الأربعاء 30 أوت صباحا، عن الإطاحة به والإستيلاء على السلطة.

علي بونغو أونديمبا ظهر في فيديو وهو جالس فيما يبدو أنه مقر إقامته الجبرية أين وجه نداء باللغة الإنجليزية طالبا المساعدة.

“إنني أتوجه إلى جميع أصدقائنا في كل أنحاء العالم لطلب الرد على تصرفات الأفراد الذين اعتقلوني أنا وعائلتي. ابني في مكان مجهول، وزوجتي في مكان آخر، وأنا في مكان آخر. حاليا أنا في الإقامة ولا يحدث شيء، لا أعرف ما الذي يحدث”. هذا ما قاله علي بونغو في الفيديو المتداول.

وقد أعلنت مجموعة من الضباط العسكريين صبيحة اليوم، الإطاحة ببونغو والإستيلاء على السلطة، وهذا عقب إعلان علي بونغو فائزا في الإنتخابات لولاية ثالثة.