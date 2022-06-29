أوّل عرض ملموس لـ “آدم الوناس”

استلم اللاعب الدولي الجزائري آدم الوناس أوّل عرض ملموس، في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

ويرتبط صانع الألعاب آدم الوناس (25 سنة) مع نادي نابولي الإيطالي بِعقدٍ، تنقضي مدّته في صيف 2023.

وعرضت إدارة نادي سالرنيتانا من القسم الأوّل الإيطالي على نظيرتها من فريق نابولي، مبلغ 5 ملايين أورو. من أجل الاستفادة من خدمات آدم الوناس.

ولم تذكر صحيفة “لا غازيتا ديلو سبورت” الإيطالية في أحدث تقرير لها بِهذا الشأن، ردّ إدارة نادي نابولي على هذا المُقترح.

وكان المدير الرياضي لِنادي نابولي كريستيانو جنتولي قد صرّح لِوسائل الإعلام المحلّي، في الأيّام القليلة الماضية، بِأن القيمة المالية للاعبه آدم الوناس في سوق الانتقالات، لا تقلّ عن 10 ملايين أورو.

قرار جديد

وكان المدير الرياضي لِنادي نابولي كريستيانو جنتولي قد صرّح أيضا الإثنين الماضي، بِأن لاعبه آدم الوناس يرغب في الانتقال إلى فريق تورينو مِن القسم الأوّل الإيطالي، وأيضا إلى الصّاعد الجديد نادي مونزا.

وأضاف في تصريحات نشرتها الصحيفة الإيطالية “كورييري ديلو سبورت”، الإثنين، إن إدارة نادي نابولي لا تُريد تسريح الدولي الجزائري هذه الصّائفة، عكس ما يرغب فيه آدم الوناس.

واختتم كريستيانو جنتولي تصريحاته، قائلا إن قيمة آدم الوناس في سوق الانتقالات تُقدّر بِمبلغ لا يقلّ عن 10 ملايين أورو.

وكان مسؤولو نادي نابولي قد صرّحوا مُؤخّرا، بِأن مبلغ 8 ملايين أورو يكفي لِتسريح متوسط ميدان هجوم “الخضر” هذه الصّائفة. ثم عادوا لِيُضيفوا مليونَي أورو، بعدما لاحظوا إصرار آدم الوناس على الرّحيل.

وفي سياق ذي صلة، قالت صحيفة “إل ماتينو” الإيطالية، الإثنين، إن آدم الوناس “يلعب بِالنار”. وأوضحت أن الدولي الجزائري قطع اتّصالاته مع إدارة فريق نابولي، في وقت طالبته بِالعودة إلى النادي.

وتوقّعت وسيلة الإعلام الإيطالي أن يقضي آدم الوناس موسمًا “أبيضَ”، في حال معاقبته من قبل إدارة نادي نابولي. لكن هذه الصحيفة قفزت فوق حقيقة فحواها أن الدولي الجزائري قضى 5 مواسم بيضاء منذ التحاقه بِنادي نابولي في صيف 2017، والدّليل أنه طوال هذه الفترة لم تمنح له فرصة اللّعب أساسيا سوى 13 مرّة فقط، وفي كلّ المنافسات الرّسمية. فهل يخشى آدم الوناس هذه التهديدات، وهو الذي صبر على “أذى” مسؤوليه كفاية؟

خامس فريق يُريد جلبه

وفي تقرير نشرته الصحيفة المحلّية “إل ماتينو”، الأحد. أبدى رئيس نادي سالرنيتانا الإيطالي دانيلو يرفولينو رغبته في جلب آدم الوناس هذه الصائفة، وبات نادي سالرنيتانا خامس فريق يُريد الاستفادة من خدمات آدم الوناس، بعد تورينو الإيطالي وكريمونيزي رفقة ليتشي ومونزا، الذين التحقوا مُؤخّرا بِبطولة حظيرة النخبة الكروية في هذا البلد.

العلاقة توتّرت

تأزّمت العلاقة بين اللاعب الدولي الجزائري آدم الوناس وإدارة فريقه نابولي الإيطالي، في فترة تعرف سوق الانتقالات الصيفية أيّامها الأولى.

ويرتبط صانع الألعاب آدم الوناس (25 سنة) مع نادي نابولي الإيطالي بِعقدٍ، بدأت مدّته في صيف 2017 وتنقضي في الفصل ذاته من عام 2023.

وطلب آدم الوناس من إدارة فريقه نابولي أن لا تُحدّثه عن تجديد العقد، لأنه يرفض المُقترح جملة وتفصيلا، ويُصرّ على تغيير الأجواء هذه الصائفة. كما ذكرته صحيفة “إل ماتينو” الإيطالية في تقرير لها نشرته، السبت.

ولعلّ غضب آدم الوناس ما يُبرّره، ذلك أن الدولي الجزائري مُنحت له فرصة اللّعب أساسيا في صفوف فريق نابولي، 13 مرّة فقط في 5 سنوات! بِمعدّل مقابلتَين ونصف مقابلة أساسيا كلّ موسم! وذلك في بطولة إيطاليا وكأس هذا البلد ورابطة أبطال أوربا والدوري الأوروبي. ناهيك عن إعارته على فترات متباينة إلى 3 أندية: نيس من فرنسا وكروتوني رفقة كالياري من إيطاليا.

وتستثمر 4 أندية إيطالية في “أزمة” آدم الوناس” مع مسؤوليه، من أجل انتدابه في سوق الانتقالات الصيفية الحالية، وهي وفقا للمصدر ذاته: تورينو من القسم الأوّل وليتشي رفقة كريمونيزي ومونزا الذين التحقوا مُؤخّرا بِحظيرة النخبة.