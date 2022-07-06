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رياضة

أوّل عقد احترافي لِدولي جزائري

علي بهلولي
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أوّل عقد احترافي لِدولي جزائري
ح.م

أمضى اللاعب الدولي الجزائري الفتي والواعد يوليوس بيلاش، الأربعاء، أوّل عقد احترافي في مشواره الرياضي.

وكان يوليوس بيلاش قد شارك مع المنتخب الوطني الجزائري آمال، في الدورة الدولية الودّية التي أُقيمت فعّالياتها بِفرنسا، ما بين أواخر ماي ومنتصف جوان الماضيَين.

ووقّع متوسط الميدان يوليوس بيلاش (19 سنة) عقدا، يلعب بِموجبه لِأكابر فريق كليرمون فوت من القسم الأوّل الفرنسي، لِمدّة موسم واحد من الآن.

وكان بيلاش في المواسم الثلاثة الماضية، يرتدي زي فريق الأواسط لِنادي كليرمون فوت.

ونقلت إدارة نادي كليرمون فوت على لسان يوليوس بيلاش بعد توقيعه العقد، قوله: “أنا سعيد وفخور بِأوّل عقد احترافي لي. أشكر إدارة نادي كليرمون فوت على ثقتها في إمكانياتي. إنها بداية لِأمر عظيم”.

وسيلعب يوليوس بيلاش رفقة مواطنه وزميله المدافع مهدي زفان (30 سنة)، الذي التحق مُؤخّرا بِفريق كليرمون الفرنسي، لِمدّة موسمَين.

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