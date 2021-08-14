أوّل فحص طبي لـ “بن طالب”

أجرى اللاعب الدولي الجزائري السابق نبيل بن طالب، السبت، فحصا طبيا بِمدينة سان ريمو الإيطالية.

وسيخضع بن طالب لِفحص طبي آخر هذا الإثنين، كما ذكرته تقارير صحفية إيطالية صادرة، السبت.

وبعد ذلك، وفي حال نجاح الفحص الطبي – وهو إجراء إداري إجباري – سيمرّ بن طالب إلى توقيع عقد انضمامه إلى فريق جنوة الإيطالي.

وعكس ما أوردته الصحافة الإيطالية، الجمعة، لمّا ذكرت عقدا بِأربعة مواسم. قالت في تقاريرها الجديدة عن بن طالب إنه سيُمضي عقدا يلعب بِموجبه لِفريق جنوة مدّة موسم واحد، مع إمكانية إضافة عام آخر، في حال تقديم اللاعب الجزائري عروض فنية طيّبة.