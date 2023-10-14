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رياضة

أوّل فوز لـ “سوسطارة”

علي بهلولي
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أوّل فوز لـ “سوسطارة”
الأرشيف

حصد اتحاد العاصمة مساء السبت أوّل انتصار، في بطولة خظيرة النّخبة للموسم الحالي. بينما مُني اتحاد خنشلة بِأوّل خسارة.

وتغلّب الاتحاد العاصمي بِثلاثية نظيفة على الزّائر اتحاد خنشلة، بِملعب “عمر بن رابح” بِالدّار البيضاء.

وتندرج هذه المباراة المتأخّرة ضمن إطار الجولة الثانية، وأدارها حكم السّاحة يوسف الطيب بودربال.

وسجّل ثلاثية فريق “سوسطارة” كلّ من: متوسّط الميدان إبراهيم بن زازة في الدقيقة الـ 68، والمهاجم محمد الأمين بوزيان في الدقيقة الـ 70، ولاعب خطّ الوسط محمد آيت الحاج في الوقت بدل الضّائع (90+3). وكلاهم افتتح عدّاد التهديف.

وتجمّد اتحاد خنشلة في المركز الثاني بِمجموع 9 نقاط، خلف الرّائد فريق مولودية الجزائر الذي يحوز الرّصيد ذاته، مع تفوّق “العميد” استنادا إلى مقياس فارق الأهداف (+7/ 0). وترك اتحاد العاصمة الرّتبة الأخيرة وارتقى إلى المركز الـ 12 بِمجموع 3 نقاط.

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