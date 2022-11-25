أوّل فوز للأفارقة

لاعبو السنيغال يحتفلون بِهدف مسجّل في مرمى قطر.

سجّلت منتخبات إفريقيا لِكرة القدم، الجمعة، أوّل فوز لها في منافسة كأس العالم 2022 بِقطر.

وانتصر منتخب السنيغال بِنتيجة (1-3) على فريق قطر، بِرسم الجولة الثانية من دور المجموعات لِمنافسة المونديال. تحت إدارة تحكيم من إسبانيا.

وأمضى أهداف السنيغال كلّ من المهاجمين: بولاي ديا في الدقيقة الـ 41، وفامارا دييديو في الدقيقة الـ 48، وبامبا ديونغ في الدقيقة الـ 84. بينما وقّع هدف قطر لاعب الخطّ الأمامي محمد مونتاري في الدقيقة الـ 78.

وعن الفوج الأوّل ذاته، تتبارى هولندا مع منتخب الإكواتور مساء الجمعة.

وقبل ذلك تشكّل جدول الترتيب كالتالي:

1- هولندا 3ن (ناقص مباراة)

2- الإكواتور 3ن (ناقص مباراة)

3- السنيغال 3ن

4- قطر 0ن

وبعد ثلاث جولات، يتأهّل رائد ووصيف الفوج للدور ثمن النهائي.

وإذا كان فريق السنيغال قد أنعش فرصه في بلوغ الدور الثاني، فإن مأمورية منتخب قطر تعقّدت، إن لم يكن قد وضع قدما خارج المنافسة.

وهكذا بعد خمس مقابلات للمنتخبات الإفريقية في مونديال 2022 بِلا فوز، حصدت السنيغال أوّل انتصار للقارّة السّمراء.