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رياضة

أوّل فوز للمدرب بوميل

علي بهلولي
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أوّل فوز للمدرب بوميل
ح.م
باتريس بوميل

حصد فريق مولودية الجزائر مساء الثلاثاء أوّل انتصار له، تحت إمرة المدرب الجديد باتريس بوميل.

وقبل ذلك، كان المدرب بوميل قد أشرف على العارضة الفنية للمولودية في مقابلتَين، انتهتا بِنتيجة التعادل.

وانتصر “العميد” بِهدف لِصفر على مُضيّفه نجم مقرة، في مباراة متأخّرة بِرسم الجولة الـ 19 من عمر بطولة القسم الوطني الأوّل.

واحتضن ملعب “الإخوة بوشليق” بِمقرة أطوار هذه المواجهة، تحت إدارة حكم السّاحة علي نادر.

وأمضى هدف المولودية المدافع أيوب غزالة في الدقيقة الـ 52، وهو أوّل توقيع له في بطولة الموسم الحالي.

ويتموقع فريق مولودية الجزائر في الرّتبة الـ 4 بِرصيد 35 نقطة، ويشغل نجم مقرة المركز الـ 13 بِمجموع 26 نقطة.

وما زالت تنقص فريقا مولودية الجزائر ونجم مقرة مباراة متأخّرة لِكلّ واحد منهما، ضمن إطار الجولة الـ 20. الأوّل أمام الجار شباب بلوزداد، والأخير أمام المُضيّف فريق شبيبة الساورة.

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