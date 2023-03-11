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رياضة

أوّل فوز لِجمعية الشلف بِملعبها

علي بهلولي
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أوّل فوز لِجمعية الشلف بِملعبها

فاز فريق جمعية الشلف مساء السبت بِنتيجة هدفَين لِهدف، على ضيفه نادي مولودية وهران.

واحتضن ملعب “محمد بومزراق” بِالشلف أطوار هذه المباراة، تحت إدارة حكم الساحة حمزة بوسليماني.

وبات فريق “صقور الونشريس” وقد حصد أوّل انتصار بِملعبه، ذلك أنه كان يخوض المواجهات داخل القواعد بِميدان غليزان.

وأمضى ثنائية الجمعية كل من: محمد سويبح من ركلة جزاء في الدقيقة الـ 36، ونور الإسلام فتوحي في الدقيقة الـ 47. ووقّع هدف المولودية محمد نعماني في الدقيقة الـ 67.

ورفع سويبح غلّته إلى 7 أهداف في بطولة الموسم الحالي، نظير هدفَين لِفتوحي، وثلاثية لِنعماني.

وارتقت جمعية الشلف إلى الرّتبة الـ 7 بِرصيد 25 نقطة، وهو الرّصيد ذاته لِفريقَي أمل الأربعاء ومولودية وهران. لكن الجمعية تتفوّق استنادا إلى مقياس فارق الأهداف (+1)، مقابل (-1) للأمل و(-4) للمولودية.

وكانت هذه الجولة قد عرفت تنظيم مقابلتَين بعد ظهيرة الجمعة، وخلصتا إلى فوز أمل الأربعاء بـ (2-0) على الضيف فريق شبيبة الساورة، وتعادل مولودية البيض بِميدانها (1-1) مع اتحاد بسكرة. على أن تُجرى مباراة رابعة الإثنين المقبل، بين اتحاد العاصمة والزّائر هلال شلغوم العيد. بينما تُقام المقابلات الأربع المُتبقّية في تاريخ لاحق لم يُضبط بعد.

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