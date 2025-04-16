أوّل قائمة لاعبين للمدرب الجديد لأواسط “الخضر”

كشف الناخب الوطني الجزائري الجديد لِفريق الأواسط نادر رزيق بعد ظهيرة الأربعاء، عن أوّل قائمة لاعبين، بعد أن استهلّ مهامه مُؤخّرا.

وجلب التقني نادر رزيق 32 لاعبا، ينتمون إلى أندية تنشط في بطولة القسم الوطني الأول. بِاستثناء زميل لهم يرتدي زي وداد تلمسان من القسم الثالث.

ويبرز في القائمة مهاجم مولودية الجزائر وأحسن لاعب في كأس العرب أشبال 2022 مسلم أناتوف (الصورة المدرجة أدناه)، العائد بعد إصابة خطيرة على مستوى الركبة تعرّض لها منذ سنة خلت، أجبرته على إجراء عملية جراحية والابتعاد عن الميادين.

وتعذّر استدعاء اللاعبين المغتربين، لِكون المحطة لا تندرج ضمن إطار نافذة “الفيفا” للمقابلات الدولية.

وسيدخل أواسط “الخضر” في تربص مغلق بِالعاصمة، ما بين الثلاثاء والأحد المقبل.