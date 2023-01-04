أوّل لاعب جزائري سَيُواجه رونالدو في البطولة السعودية

ينتظر مُشجّعو نادي النصر السعودي وغيرهم من عشّاق كرة القدم عبر أرجاء المعمورة بِشغف كبير، أوّل مباراة للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في عام 2023.

ويتبارى فريق النصر مع الضّيف نادي الطائي مساء هذا الخميس، بِرسم الجولة الـ 12 من عمر البطولة السعودية.

وقالت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، الأربعاء، إن ضربة انطلاقة رونالدو مع فريق النصر ستتأجّل إلى غاية الـ 21 من جانفي الحالي، موعد مواجهة الزّائر نادي الاتفاق، لِحساب الجولة الـ 14 من عمر البطولة السعودية.

وفسّرت سبب التأجيل بِكون المهاجم البرتغالي تحت طائلة عقوبة مصدرها لجنة الانضباط لِاتحاد الكرة الإنجليزي، بِالإيقاف لِمدّة مقابلتَين. وذلك بعد تخريبه لِهاتف أحد المُشجّعين، في مباراة لِفريقه مانشستر يونايتد أمام نادي إيفرتون شهر أفريل الماضي. وأشارت إلى أن لوائح “الفيفا” تُؤيّد هذا الحكم، وتُجبِر رونالدو على عدم خوض مقابلتَين رسميتَين متتاليتَين مع ناديه الجديد النصر السعودي.

واستنادا إلى هذه المعطيات، لن يُواجه صانع الألعاب الجزائري أمير سعيود مع فريقه الطائي المُنافس رونالدو.

وبِالمقابل، سيكون متوسط الميدان الجزائري سفيان بن دبكة أوّل لاعب دولي جزائري يُواجه رونالدو في البطولة السعودية. لمّا يتبارى فريق النصر مع نادي الفتح، ضمن إطار الجولة الـ 15. مع التحفّظ بِخصوص مشكل الإصابات أو أمر آخر يحول دون مشاركة قائد منتخب البرتغال.

ويتشكّل جدول مقابلات النصر كالتالي: أمام الطائي هذا الخميس، والشباب في الـ 14 من جانفي الحالي، والإتفاق في الـ 21 من الشهر ذاته، والإتحاد (الكأس السعودية الممتازة) في الـ 25 من جانفي الجاري، ثم الفتح في الـ 3 من فيفري المقبل.

ولِحدّ كتابة هذه الأسطر، ما زالت إدارة نادي النصر السعودي لم تُصدر أيّ بيان بِخصوص أوّل مباراة رسمية للاعبها كريستيانو رونالدو.