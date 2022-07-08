أوّل لقطة لـ “زفيزف” وأوّل هدف!

تلقّى الرئيس الجديد للاتحاد الجزائري لكرة القدم جهيد زفيزف دعما قويا، من الرّجل الأوّل في “الكاف” باتريس موتسيبي.

وسيحلّ موتسيبي بِالجزائر في آجال لا تتجاوز مدّة أسبوع من الآن، كما جاء على لسان زفيزف في تصريحات أدلى بها، الجمعة، للقناة الإذاعية الأولى.

وأوضح جهيد زفيزف بِأنه تلقّى اتّصالا هاتفيا من قبل رئيس “الكاف” باتريس موتسيبي، فهنّأه على فوزه بِانتخابات “الفاف، وأخبره بِقدومه إلى الجزائر في الأيّام القليلة المقبلة.

وأضاف رئيس اتحاد الكرة الجزائري أنه سيتباحث مع موتسيبي، آخر تطوّرات تحضيرات الجزائر لِاحتضان بطولة إفريقيا للاعبين المحلّيين، المُنافسة المُقرّر تنظيمها ما بين الـ 13 من جانفي والـ 4 من فيفري 2023. فضلا عن أمور أخرى.

وهكذا يكون جهيد زفيزف قد استهلّ مشواره الجديد على رأس “الفاف”، بِطريقة قوية وواعدة. ذلك أن قدوم المسؤول الأوّل في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، لكن يكون خصّيصا لِملف “شان” 2023. بل يرمز إلى صفحة جديدة ناصعة البياض، تُريد “الكاف” فتحها مع مسؤولي الكرة الجزائرية.