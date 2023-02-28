أوّل مباراة أساسيا لـ “قندوسي” في صفوف الأهلي

خاض اللاعب الدولي الجزائري أحمد قندوسي مساء الثلاثاء أوّل مباراة له أساسيا مع فريقه الجديد الأهلي، في البطولة المصرية.

ولعب متوسّط الميدان قندوسي كامل أطوار مباراة فريقه الأهلي والزّائر نادي الداخلية، التي انتهت بِهدف لِمثله، في إطار الجولة الـ 20 من عمر البطولة المصرية.

ويرتدي قندوسي القميص رقم “26” لِنادي الأهلي، وربّما فعل ذلك تيمّنا بِمواطنه النّجم رياض محرز (ليستر سيتي ومانشستر سيتي).

وكان قندوسي في الـ 21 من فيفري الحالي، قد شارك في مباراة البطولة بين فريقه الأهلي والمُضيّف نادي أسوان، لكن دخل إلى أرضية الميدان بديلا في الدقيقة الـ 71.

وانتقل قندوسي من وفاق سطيف إلى الأهلي المصري في أواخر جانفي الماضي، بِعقدٍ تنقضي مدّته في صيف 2027.

وبعد هذا التعادل، يتصدّر الأهلي لائحة الترتيب بِرصيد 41 نقطة، مُتقدّما عن الوصيف نادي بيراميدز بِفارق 3 نقاط. ويشغل فريق الداخلية الرّتبة الـ 14 بِرصيد 17 نقطة.

ولعب الأهلي 17 مباراة فقط، نظير 20 مواجهة للداخلية، و19 مقابلة لِبيراميدز.