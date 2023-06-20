أوّل مباراة بِلا فوز لـ “الخضر” في عام 2023

اكتفى المنتخب الوطني الجزائري لِكرة القدم بِنتيجة التعادل سهرة الثلاثاء، مع نظيره وضيفه التونسي.

وخاض “مُحاربو الصّحراء” أربع مقابلات في العام الحالي بِاحتساب مواجهة “نسور قرطاج”، انتهت بِثلاثة انتصارات وتعادل.

وافترق “الخضر” على نتيجة التعادل (1-1) مع منتخب تونس، في مباراة ودّية احتضنها ملعب “19 ماي 1956” بِعنابة. تحت إدارة حكم الساحة الموريتاني عبد العزيز محمد بوح.

وانطلقت المقابلة بِخطأ فادح ارتكبه مدافع المنتخب الوطني كيفين قيطون وحارس المرمى مصطفى زغبة، بعد كرة ثابتة (ركنية) حوّلها المُنافس التونسي إلى هدف في الدقيقة الـ 13.

وأخلط هذا الهدف حسابات رجال الناخب الوطني جمال بلماضي، وبدا الغضب والتسرّع واضحَين على طريقة اللّعب التي اعتمدوا عليها. لكن هذا لم يمنعهم من مواصلتهم البحث عن منفذ للشباك التونسية، حتى استفاد المهاجم إسلام سليماني من ركلة جزاء، نفّذها القائد رياض محرز بِنجاح، مُعادلا كفّة النتيجة في الدقيقة الـ 38.

وفي الشوط الثاني تحسّن أداء “مُحاربي الصّحراء”، خاصّة بعد دخول متوسّط الميدان حسام عوّار والمهاجم وبغداد بونجاح، تعويضا لِرامززروقي وإسلام سليماني، على التوالي. وأهدروا فرصتَين سانحتَين للتهديف، بِواسطة محرز ولاعب الخطّ الأمامي فارس شعيبي.

وبِالمقابل، انخفض إيقاع “التوانسة”، ولجأوا إلى المرتدّات، وبدا أنهم راضون عن حصيلة المباراة. حتّى انتهت بِهدف بِمثله.

وسيركن المنتخب الوطني الجزائري إلى ما يُشبه الرّاحة، ولن يعود إلى ساحة المنافسات الدولية إلى غاية أواخر سبتمبر المقبل، موعد مواجهة الزّائر التنزاني، لِحساب الجولة السادسة والأخيرة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2024. وقد يسبق ذلك بِقليل (أو ربّما يليه) مباراة ودّية.