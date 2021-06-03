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رياضة

أوّل مباراة دولية لـ “توبة”

علي بهلولي
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أوّل مباراة دولية لـ “توبة”
أحمد توبة (من اليسار)

منح الناخب الوطني الجزائري جمال بلماضي أوّل فرصة للاعبه “الجديد” أحمد توبة، في المباراة الودّية أمام موريتانيا.

وتُجرى هذه المباراة بِملعب “مصطفى شاكر” بِالبليدة مساء الخميس انطلاقا من الساعة التاسعة إلّا الرّبع، تحت إدارة تحكيم مصري.

ولم يسبق لِأحمد توبة (23 سنة) مدافع نادي فالفيك الهولندي، أن خاض مباراة دولية مع “محاربي الصحراء”. بعد أن وُجّهت له الدّعوة في مقابلتَي زامبيا وبوتسوانا الرّسميتَين أواخر مارس الماضي.

ولوحظ في قائمة “الخضر” أمام موريتانيا أيضا عودة المدافع يوسف عطال، الغائب عن المنتخب الوطني منذ نوفمبر 2019. ومتوسط الميدان زين الدين فرحات، الذي لعب آخر مرّة دوليا في أكتوبر 2019.
وبدا وأن المسؤول الفني الأوّل عن المنتخب الوطني الجزائري بلماضي، وقد سطّر خطّة تكتيكية مُرادفة لـ: 4-4-2.

وتمثّلت قائمة اللاعبين الأساسيين لـ “الخضر”، في:

حراسة المرمى: ألكسندر أوكيجة.

خط الدفاع: يوسف عطال، أحمد توبة، عبد القادر بدران، أيوب عبدلاوي.

خط الوسط: هاريس بلقبلة، سفيان فيغولي، فريد بولحية، زين الدين فرحات.

خط الهجوم: رشيد غزال، إسلام سليماني.

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