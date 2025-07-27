أوّل مباراة رسمية لحجام

خاض اللاعب الدولي الجزائري جوين حجام أوّل مباراة رسمية له في الموسم الجديد، بِزيّ نادي يانغ بويز.

وتغلّب فريق يانغ بويز بِنتيجة (3-1) على ضيفه نادي سيرفات، في مباراة لِحساب الجولة الأولى من عمر البطولة السويسرية نسخة 2025-2026.

ولعب المدافع حجام أساسيا، قبل أن يُستبدل في الدقيقة الـ 65، تاركا فريقه يانغ بويز متقدّما في النتيجة بـ (2-1).

وشهدت هذه المباراة طردا مبكّرا في الدقيقة الثامنة، للاعب الكونغو الديموقراطية برادلي مازيكو مدافع فريق سيرفات.

وفضلا عن البطولة السويسرية، تنتظر جوين حجام هذا الموسم منافستا كأس هذا البلد، والدوري الأوروبي.