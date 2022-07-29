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رياضة

أوّل مباراة رسمية لـ “بن بوعلي” في بلجيكا

علي بهلولي
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أوّل مباراة رسمية لـ “بن بوعلي” في بلجيكا
أحمد النذير بن بوعلي قبيل انطلاق المباراة (صورة نادي شارلوروا).

خاض اللاعب الدولي الجزائري أحمد النذير بن بوعلي سهرة الجمعة أوّل مباراة رسمية، مع فريقه الجديد شارلوروا البلجيكي.

وخسر فريق شارلوروا بِهدف لِصفر أمام المضيف نادي سان جيلواز، ضمن إطار الجولة الثانية من عمر بطولة بلجيكا للموسم الجديد.

ودخل المهاجم بن بوعلي إلى أرضية الميدان بديلا في الدقيقة الـ 61، مُرتديا القميص رقم “45”. وحينها كان فريقه شارلوروا مُتخلّفا في النتيجة بِهدف لِصفر.

وكان ابن الشلف (22 سنة) – نائب هدّاف البطولة الوطنية – قد انتقل مُؤخّرا إلى نادي شارلوروا البلجيكي، لِمدّة 3 مواسم.

وقبل ذلك، ارتدى أحمد النذير بن بوعلي زيّ نادي البارادو، كما شارك مع المنتخب الوطني المحلّي في دورته الدولية بِالجزائر، ما بين أواخر ماي ومطلع جوان الماضيَين.

أمّا مواطنه وزميله متوسط الميدان آدم زرقان، فقد شارك أساسيا في صفوف فريق شارلوروا، قبل أن يُستبدل في الدقيقة الـ 84.

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