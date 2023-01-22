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رياضة

أوّل مباراة رسمية لـ “رونالدو” في البطولة السعودية

الشروق الرياضي
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أوّل مباراة رسمية لـ “رونالدو” في البطولة السعودية
كريستيانو رونالدو في مواجهة فريق الاتّفاق (صورة نادي النّصر).

خاض النّجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مساء الأحد أوّل مباراة رسمية له، بِزيّ فريقه الجديد النّصر السعودي.

وفاز فريق النّصر بِهدف لِصفر على ضيفه نادي الإتّفاق، في مباراة لُعبت بِرسم الجولة الـ 14 من عمر البطولة السعودية.

ولعب المهاجم رونالدو كامل أطوار مواجهة الاتّفاق، بِألوان فريقه النّصر، وارتدى القميص رقم “7” الذي اشتهر به.

وبات فريق النّصر بعد هذا الفوز في الصّدارة بِرصيد 33 نقطة، مُتقدّما عن الوصيف نادي الهلال بِفارق نقطة واحدة. ويشغل فريق الاتّفاق الرّتبة الـ 10 بِرصيد 16 نقطة.

وإذا كان فريق الهلال قد لعب 15 مباراة، فإن ناديَي النّصر والاتّفاق خاضا 14 مواجهة.

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