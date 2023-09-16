أوّل مباراة رسمية لـ “شعيبي” بِزيّ نادي فرانكفورت

خاض اللاعب الدولي الجزائري فارس شعيبي مساء السبت، أوّل مباراة رسمية له بِزيّ ناديه الجديد آينتراخت فرانكفورت الألماني.

وتعادل فريق آينتراخت فرانكفورت بِهدف لِمثله مع المُضيّف نادي بوخوم، لِحساب الجولة الرّابعة من عمر البطولة الألمانية.

ودخل متوسّط الميدان شعيبي عند انطلاق الشوط الثاني، وحينها كانت النتيجة مُتعادلة سلبا.

وارتدى الدولي الجزائري القميص رقم “8” لِنادي آينتراخت فرانكفورت (الصورة المُدرجة أعلاه).

وبات فريق آينتراخت فرانكفورت يجمع 6 نقاط في المركز الـ 9، ويشغل نادي بوخوم الرّتبة الـ 12 بِرصيد 3 نقاط.