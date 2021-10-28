أوّل مباراة رسمية لـ “غلام” بعد غياب اقترب من 8 أشهر

خاض اللاعب الدولي الجزائري السابق فوزي غلام سهرة الخميس، أوّل مباراة رسمية له. بعد غياب دام قرابة 8 أشهر بِداعي الإصابة.

وكان المدافع غلام قد تعرّض لِإصابة خطيرة في الرّكبة (تمزّق الأربطة الصليبية)، بِتاريخ الـ 7 من مارس الماضي. أجبرته على إجراء عملية جراحية، وأنهت موسمه قبل الآوان.

ودخل فوزي غلام إلى أرضية الميدان بديلا في الدقيقة الـ 78، من عمر مباراة فريقه نابولي والضيف نادي بولونيا.

وفاز فريق نابولي في هذه المباراة بِثلاثية نظيفة، لِحساب الجولة العاشرة من عمر البطولة الإيطالية للموسم الجديد.

ومازال فوزي غلام (31 سنة) يرتبط مع نادي نابولي الإيطالي بِعقدٍ، تنقضي مدّته في صيف 2022.

وبعد نهاية المباراة، كتب فوزي غلام عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “أنا سعيد لِفوز فريقي نابولي، وأيضا بِعودتي إلى المنافسة…إلى الأمام يا نابولي!”.

ونقلت الصحافة الإيطالية على لسان النجم لورينتسو أنسيني صانع ألعاب فريق نابولي، ومُسجّل ثنائية ضد نادي بولونيا، قوله: “غلام لاعب كبير. أتأسّف لِكونه غير محظوظ. يُمكنه أن يُقدّم لِفريقنا خدمات جليلة في الموسم الحالي”.

وبِالمقابل، استمرّ غياب متوسط الميدان الهجومي آدم الوناس عن مقابلات فريقه نابولي، بِداعي إصابة في الفخذ. عِلما أن الدولي الجزائري عاد في الأيّام القليلة الماضية إلى أجواء التدريبات الميدانية، لكن بِإجراء حصص مرانية على انفراد.

وبات فريق نابولي بعد هذا الانتصار السّاحق، يتصدّر لائحة الترتيب بِرصيد 28 نقطة، ويشغل نادي بولونيا الرّتبة الـ 12 بِمجموع 12 نقطة.

ويحوز فريق ميلان آسي أيضا 28 نقطة، لكن نادي نابولي يتفوّق استنادا إلى مقياس فارق الأهداف (+19/ +14).