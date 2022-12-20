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رياضة

أوّل مباراة رسمية لـ “قادري” وتأهّل

علي بهلولي
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أوّل مباراة رسمية لـ “قادري” وتأهّل
الأرشيف
عبد القهار قادري

تأهّل اللاعبان الجزائريان عبد القهار قادري وبلال مسعودي رفقة فريقهما كورتري سهرة الثلاثاء، للدور ربع النهائي من عمر منافسة كأس بلجيكا.

وفاز فريق كورتري على نادي لوفن بِنتيجة (1-3)، ضمن إطار الدور ثمن النهائي لِمسابقة كأس بلجيكا.

وشارك متوسط الميدان الهجومي قادري ولاعب الخطّ الأمامي مسعودي أساسيَين، بِزيّ فريقهما كورتري.

وترك قادري مكانه في الدقيقة الـ 66، وحينها كان فريقه مُتقدّما في النتيجة بِهدف لِصفر. بينما اسْتُبدل مسعودي في الدقيقة الـ 86، تاركا ناديه مُتقدّما في النتيجة بـ (0-3).

وخاض قادري أوّل مباراة رسمية له منذ مطلع جويلية الماضي، بِداعي إصابة تعرّض لها على مستوى الرّكبة، وأبعدته عن الميادين.

وطرد الحكم اللاعب المغربي حمزة منديل مدافع فريق لوفن في الدقيقة الـ 71.

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