أوّل مباراة رسمية لـ “ليريس” مع ناديه الجديد

مهدي ليريس (في الوسط) قبيل انطلاق المباراة (صورة نادي ستوك سيتي).

خاض اللاعب الدولي الجزائري مهدي ليريس عصر السبت، أوّل مباراة رسمية مع فريقه الجديد ستوك سيتي الإنجليزي.

وخسر فريق ستوك سيتي بِهدف لِصفر أمام المُضيّف نادي ميلوول، ضمن إطار الجولة الرابعة من عمر البطولة الإنجليزية للقسم الثاني.

ودخل مهدي ليريس إلى أرضية الميدان بديلا عند انطلاق الشوط الثاني، وحينها كان فريقه ستوك سيتي مُتخلّفا في النتيجة بـ (0-1).

وارتدي مدافع “الخضر” القميص رقم “27” لِنادي ستوك سيتي.

وبات ناديا ستوك سيتي وميلوول يجمعان 6 نقاط في الرّتبة الـ 8، لكن فريق مهدي ليريس يتفوّق استنادا إلى فرق الأهداف (+1/ -1).