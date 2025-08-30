أوّل مباراة رسمية لِبن زية مع ناديه الجديد

خاض اللاعب الدولي الجزائري ياسين بن زية مساء السبت، أوّل مباراة رسمية مع فريقه الجديد الفيحاء السعودي.

وفاز فريق الفيحاء بِنتيجة (1-2) خارج القواعد على نادي الفتح، في مباراة الجولة الأولى من عمر البطولة السعودية نسخة 2025-2026.

وشارك المهاجم ياسين بن زية أساسيا، مرتديا القميص رقم “8” لِنادي الفيحاء، واستُبدل في الدقيقة الـ 83.

وفي الطرف المقابل، لعب مواطنه متوسط الميدان الدولي السابق سفيان بن دبكة أيضا أساسيا، بِزي فريق الفتح.

وطرد الحكم لاعبا من كل فريق في الدقيقتَين الـ 21 والـ 28.

وسيعود ياسين بن زية الآن إلى الجزائر، حيث تنتظره مقابلتا المنتخب الوطني مع بوتسوانا وغينيا كوناكري، في الـ 4 والـ 8 من سبتمبر المقبل. لِحساب الجولتَين السابعة والثامنة من تصفيات كأس العالم 2026.