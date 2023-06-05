أوّل مباراة في البطولة الوطنية بِملعب براقي

تُجرى مباراة اتحاد العاصمة والضّيف فريق مولودية وهران، بِملعب “نيلسون مانديلا” بِبراقي.

وتُقام هذه المواجهة المتأخّرة لِحساب الجولة الـ 21 من عمر البطولة الوطنية، السبت المقبل على الساعة الخامسة مساءً.

وكان هذا اللّقاء مُبرمجا الجمعة المقبلة بِملعب “5 جويلية 1962″، لكن إدارة المركّب الأولمبي أغلقت الميدان ترميما له، ضمن إطار الاستعدادات لِتنظيم بلادنا الألعاب العربية في جويلية القادم.

وهكذا بعدما احتضن مقابلات المنتخب الوطني أكابر وفئتَي المحلّيين والأشبال، ومنافسة رابطة أبطال إفريقيا، وأيضا المواجهات الودّية. سيكون ملعب براقي مسرحا لِأوّل مباراة في البطولة الوطنية.

وبِخصوص مقابلة اتحاد العاصمة والزّائر اتحاد بسكرة، فقد أُخّرت إلى الأربعاء المقبل على الساعة الرّابعة والنّصف عصرا. على أن يحتضن أطوارها ملعب “عمر بن رابح” بِالدّار البيضاء.

وكانت هذه المواجهة التّابعة للجولة الـ 25، مُبرمجة بِملعب “5 جويلية 1962″، هذا الثلاثاء في التوقيت ذاته.