أوّل مباراة في البطولة بِملعب براقي

افترق ناديا اتحاد العاصمة ومولودية وهران مساء السبت، على نتيجة التعادل السلبي.

وتندرج هذه المباراة المُتأخّرة ضمن إطار الجولة الـ 21 من عمر البطولة الوطنية، وأدارها حكم الساحة أكرم مشايرية.

واحتضن ملعب “نيلسون مانديلا” بِبراقي أطوار هذه المواجهة، وكان ذلك أمرا غير مسبوق، على اعتبار أن هذا الميدان العالمي لم يكن من قبل مسرحا لِأيّ لقاء رسمي على مستوى الأندية، سواء في البطولة الوطنية أو كأس الجمهورية.

وارتقى نادي “سوسطارة” بعد هذا التعادل إلى المركز الـ 5 بِرصيد 36 نقطة، وبات فريق “الحمراوة” يجمع 34 نقطة في الرّتبة الـ 9.

وإذا كانت مولودية وهران قد لعبت كل لقاءات البطولة الوطنية وعددها 25 مواجهة، فإن اتحاد العاصمة خاض 23 مباراة فقط.