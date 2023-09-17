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رياضة

أوّل مباراة لـ “الجندي المجهول” بعد غياب دام عاما و8 أشهر

علي بهلولي
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أوّل مباراة لـ “الجندي المجهول” بعد غياب دام عاما و8 أشهر
ح.م
محمد فارس بِزيّ نادي بريشيا الإيطالي.

عاد اللاعب الدولي الجزائري محمد فارس إلى أجواء المنافسات الرّسمية، بعد غياب دام أكثر من سنة ونصف السنة.

وكان المدافع فارس قد تعرّض لِإصابة خطيرة في الرّكبة شهر جانفي من عام 2022، أجبرته على إجراء عملية جراحية، وأبعدته عن الميادين حتى منتصف سبتمبر 2023. عِلما أن هذا اللاعب ساهم في إحراز المنتخب الوطني الجزائري كأس أمم إفريقيا 2019 بِمصر.

ويُشير تاريخ الـ 9 من جانفي 2022، إلى موعد آخر مباراة رسمية لِفارس، لمّا شارك أساسيا مع فريقه جنوة في مواجهة الزّائر نادي سبيسيا، لِحساب منافسة البطولة الإيطالية للقسم الأوّل.

وشارك فارس أساسيا مع فريقه الجديد بريشيا، في مواجهة المُضيّف نادي ليكّو بعد ظهيرة السبت. لِحساب الجولة الخامسة من عمر البطولة الإيطالية للقسم الثاني.

وارتدى محمد فارس القميص رقم “6” لِنادي بريشيا (يسار الصورة المدرجة أدناه).

وفاز فريق بريشيا بِثنائية نظيفة، مع إهدار نادي ليكّو ركلتَي جزاء في الدقيقة الـ 16 والوقت بدل الضّائع (د90+7).

وبات فريق بريشيا يجمع 6 نقاط في المركز الـ 9، ويشغل نادي ليكّو الرّتبة الـ 20 والأخيرة بِلا شيء.

وتنقص محمد فارس وفريقه بريشيا ثلاث مقابلات متأخّرة.

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