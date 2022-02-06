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رياضة

أوّل مباراة لـ “بلايلي” في بطولة أوروبية

علي بهلولي
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أوّل مباراة لـ “بلايلي” في بطولة أوروبية
بلايلي قبيل انطلاق المباراة (صورة نادي براست)

خاض اللاعب الدولي الجزائري يوسف بلايلي مساء الأحد، أوّل مباراة رسمية له مع فريقه الجديد براست الفرنسي.

وخسر فريق براست بِنتيجة (0-2) أمام المضيف نادي ران، لِحساب الجولة الـ 23 من عمر البطولة الفرنسية.

وشارك صانع الألعاب بلايلي أساسيا في مواجهة نادي ران، قبل أن يترك مكانه في الدقيقة الـ 60، تاركا فريقه براست مُتخلّفا في النتيجة بِهدف لِصفر.

وارتدى يوسف بلايلي في هذه المباراة، القميص رقم “24” لِفريق براست الفرنسي.

وبات بلايلي (29 سنة) وقد لعب أوّل مباراة له في بطولة أوروبية، ذلك أنه خلال تجربة 2017-2018، اكتفى بِخوض مباراة وحيدة مع نادي أونجي الفرنسي، لكن في منافسة كأس الرابطة المحلّية.

وشارك اللاعب الدولي الجزائري الآخر ومتوسط الميدان هاريس بلقبلة أيضا أساسيا مع فريق براست، لكنه خاض كامل أطوار مواجهة نادي ران.

ويتموقع فريق براست بعد هذه الخسارة، في المركز الـ 13 بِرصيد 28 نقطة. ويجمع نادي ران 37 نقطة في المركز الـ 5.

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