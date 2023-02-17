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رياضة

أوّل مباراة لـ “بلعمري” مع فريقه الجديد

علي بهلولي
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أوّل مباراة لـ “بلعمري” مع فريقه الجديد
ح.م
جمال بلعمري

خاض اللاعب الدولي الجزائري جمال بلعمري مساء الجمعة أوّل مباراة رسمية له، مع فريقه الجديد الوصل الإماراتي.

وفاز فريق الوصل بِهدفَين لِصفر على ضيفه نادي النصر، في مباراة لُعبت بِرسم الجولة الـ 17 من عمر البطولة الإماراتية.

ولعب المدافع جمال بلعمري كامل أطوار هذه المواجهة، بِالقميص رقم “4” لِفريق الوصل، الذي يُشرف على عارضته الفنية التقي الإسباني خوان أنطونيو بيتزي، مدرب منتخب السعودية في كأس العالم 2018 بِروسيا، ومن قبل منتخب الشيلي.

وبات فريق الوصل بعد هذا الانتصار يجمع 35 نقطة في المركز الثاني، مُتخلّفا عن الرّائد نادي الشباب بِفارق نقطة واحدة. ويشغل فريق النصر الرّتبة الـ 12 بِرصيد 14 نقطة.

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