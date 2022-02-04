أوّل مباراة لـ “بلعمري” منذ مواجهة غينيا الاستوائية

عاد اللاعب الدولي الجزائري جمال بلعمري مساء الجمعة، إلى أجواء المنافسات الرسمية، بعد تماثله للشفاء من إصابة تعرّض لها منذ نحو ثلاثة أسابيع.

وكان المدافع بلعمري قد اضطرّ إلى الخروج في الدقيقة الـ 54، من عمر مباراة المنتخب الوطني الجزائري ومنافسه فريق غينيا الاستوائية، سهرة الـ 16 من جانفي الماضي، بِرسم منافسة “كان” الكاميرون. وذلك بِداعي إصابة عضلية، أنهت مشاركته قبل الآوان في البطولة الإفريقية، وأجبرته على العلاج والرّاحة.

وشارك بلعمري مساء الجمعة أساسيا، في مباراة فريقه قطر والمضيف نادي أم صلال، ضمن إطار الجولة الـ 17 من عمر بطولة هذا البلد الخليجي.

وخاض لاعب الخط الخلفي الجزائري كامل أطوار هذه المواجهة، التي انتهت لِمصلحة فريقه قطر بِنتيجة هدفَين لِهدف.

وبات نادي قطر بعد هذا الانتصار، يجمع 19 نقطة في المركز الـ 8. ويشغل فريق أم صلال الرّتبة الـ 6 بِرصيد 25 نقطة.