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رياضة

أوّل مباراة لـ “بن سبعيني”

علي بهلولي
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أوّل مباراة لـ “بن سبعيني”
رامي بن سبعيني في مواجهة فريق فالفليك (صورة نادي بوروسيا مونشنغلادباخ).

خاض اللاعب الدولي الجزائري رامي بن سبعيني مساء الأربعاء، أوّل مباراة له منذ نهاية الموسم المُنقضي.

وتعادل فريق بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني بِهدف لِمثله مع نادي فالفيك الهولندي، في مباراة ودّية استعدادا للموسم الجديد.

وشارك المدافع بن سبعيني أساسيا، في صفوف فريقه بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني.

وكان تاريخ الثامن من جوان الماضي، يُشير إلى آخر مناسبة لِرامي بن سبعيني مع المقابلات. حينما شارك أساسيا مع المنتخب الوطني الجزائري ضد المضيف التنزاني، بِرسم الجولة الثانية من تصفيات كأس أمم إفريقيا، نسخة كوت ديفوار 2024.

وكان بن سبعيني قد استعاد عافيته مساء الثلاثاء، وحضر الحصّة التدريبية لِفريقه بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني.

وقالت إدارة نادي بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني في تغريدة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، الثلاثاء: “تدرّب بن سبعيني مع زملائه لِأوّل مرّة. نحن سعداء لِعودته”.

ويلعب فريق بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني مباراة ودّية مع نادي فالفيك الهولندي، هذا الأربعاء. ولكن مشاركة بن سبعيني من عدمها تبقى قرارا بِيد مدربه الجديد دانييل فاركه.

وفي السابع من جويلية الحالي، أعلنت إدارة نادي بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني عن إصابة لاعبها الدولي الجزائري رامي بن سبعيني بِفيروس “كورونا”.

وخضع المدافع بن سبعيني حاليا للحجر الصحي والعلاج، استنادا إلى بيان نشرته إدارة نادي بوروسيا مونشنغلادباخ.

للإشارة، سبق لِرامي بن سبعيني أن تعرّض لِإصابة أولى بِفيروس “كورونا”، وذلك في منتصف نوفمبر 2020. وحينها كان يرتدي أيضا زيّ نادي بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني.

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التعليقات
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    الحمد لله رب العالمين على نعمة الشفاء.

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