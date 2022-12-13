أوّل مباراة لـ “بن ناصر” بعد غياب دام شهرا

خاض اللاعب الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر بعد ظهيرة الثلاثاء، أوّل مباراة له بعد غياب دام شهرا كاملا.

ولم يلعب بن ناصر منذ الـ 13 من نوفمبر الماضي، وبِالضبط منذ مواجهة الميلان للزائر نادي فيورنتينا، في إطار منافسة البطولة الإيطالية. وبعدها أُوقفت المنافسات المحلّية بِسبب تنظيم قطر لِكأس العالم.

وخسر فريق الأحمر والأسود بِنتيجة (1-2) أمام نادي أرسنال الإنجليزي، في مباراة تحضيرية بِمدينة دبي الإماراتية.

ودخل متوسّط الميدان الجزائري بديلا في الدقيقة الـ 74، وحينها كان فريقه “الروسونيري” مُتخلّفا في النتيجة بِهدفين لِصفر.

وتنتظر إسماعيل بن ناصر وفريق ميلان آسي مواجهة ودّية أخرى الجمعة المقبلة، تُجرى أيضا بِالإمارات، لكن أمام نادي ليفربول الإنجليزي.