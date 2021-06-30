أوّل مباراة لـ “درفلو” في الموسم الجديد

خاض اللاعب الدولي الجزائري أسامة درفلو مساء الأربعاء، أوّل مباراة مع فريقه فيتاس أرنهايم الهولندي في الموسم الجديد.

ومعلوم أن البطولة الهولندية للموسم المُنقضي، انتهت في منتصف شهر ماي الماضي.

وخسر نادي فيتاس أرنهايم بِنتيجة (1-3) أمام فريق آيك آثينا اليوناني، في مباراة ودّية لُعبت بِهولندا، ضمن إطار استعدادات الطرفَين للموسم المقبل.

وشارك المهاجم أسامة درفلو أساسيا مع فريقه فيتاس أرنهايم الهولندي، في مواجهة نادي أيك آثينا اليوناني.

ويلعب درفلو وفريقه فيتاس أرنهايم مباراة ودّية أخرى هذا الجمعة، أمام نادي لوكوموتيف زغرب الكرواتي.

وتنطلق البطولة الهولندية في منتصف شهر أوت المقبل، بينما يرتبط أسامة درفلو (27 سنة) مع نادي فيتاس أرنهايم بِعقدٍ تنقضي مدّته في صيف 2022.