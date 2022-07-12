أوّل مباراة لـ “زدادكة”

حكيم زدادكة (بِاللّباس الأحمر) في مباراة فريقه ليل والمُنافس نادي دنكرك.

خاض اللاعب الدولي الجزائري حكيم زدادكة بعد ظهيرة الثلاثاء، أوّل مباراة له مع فريقه الجديد ليل الفرنسي.

وفاز فريق ليل بِخماسية نظيفة على نادي دنكرك من بطولة فرنسا للدرجة الثالثة، في مباراة تحضيرية استعدادا للموسم الجديد.

ولُعبت هذه المباراة بِصيغة شوطَين، مدّة كلّ واحد منهما 40 دقيقة.

وشارك المدافع حكيم زدادكة أساسيا مع فريقه ليل، في الشوط الأوّل من عمر مواجهة نادي دنكرك.

ووظّف التقني البرتغالي باولو فونسيكا المدرب الجديد لِفريق ليل الفرنسي 11 لاعبا في الشوط الأوّل، و11 زميلا لهم في الشوط الثاني. مُستغلا الطابع الودّي للمباراة.

وتنطلق بطولة القسم الأوّل الفرنسي في الخامس من أوت المقبل.