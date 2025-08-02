أوّل مباراة لـ “زروقي” مع فريقه الجديد- القديم

خاض اللاعب الدولي الجزائري رامز زروقي مساء السبت، أوّل مباراة مع فريقه الجديد- القديم تفينتي إنشخيده الهولندي.

وخسر فريق تفينتي إنشخيده بِهدف لِصفر أمام نظيره نادي أودينيزي الإيطالي، في مباراة ودية.

وشارك متوسط الميدان زروقي أساسيا بِزيّ تفينتي إنشخيده، ولعب كامل أطوار مواجهة أودينيزي.

وارتدى رامز زروقي القميص رقم “19” لِنادي تفينتي إنشخيده، الذي سيلعب له بِصيغة الإعارة حتى صيف 2026، ذلك أنه ما زال مرتبطا مع نادي فينورد روتردام الهولندي بِعقدٍ، تنقضي مدته في الـ 30 من جوان 2027.

وينطلق المشوار الرسمي لِفريق تفينتي إنشخيده ورامز زروقي في الـ 10 من أوت الحالي، وذلك بِمواجهة المضيف نادي زفوله، بِرسم الجولة الأولى لِبطولة هولندا نسخة 2025-2026.