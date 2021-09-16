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رياضة

أوّل مباراة لـ “سعيود” في البطولة السعودية

علي بهلولي
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أوّل مباراة لـ “سعيود” في البطولة السعودية
سعيود في مواجهة فريق الباطن (صورة نادي الطائي)

خاض اللاعب الجزائري أمير سعيود مساء الخميس، أوّل مباراة له مع فريقه الجديد الطائي السعودي.

وكان صانع الألعاب أمير سعيود (30 سنة) قد انتقل في أواخر أوت الماضي إلى نادي الطائي السعودي، قادما من فريق شباب بلوزداد.

وتعادل فريق الطائي سلبا مع مضيفه نادي الباطن، لِحساب الجولة الخامسة من عمر البطولة السعودية للموسم الجديد.

وخاض أمير سعيود كامل أطوار مواجهة فريق الباطن، بِألوان نادي الطائي.

وبات أمير سعيود وقد لعب مع سادس فريق أجنبي، حيث سبق له تقمّص زيَّي ناديَي الأهلي والإسماعيلي المصريَين، والعربي الكويتي، وبيروي البلغاري، والصفاقسي التونسي، ثم الطائي السعودي.

وحصد نادي الطائي بعد هذا التعادل أوّل نقطة، لكنه بقي يتذيّل لائحة الترتيب في المركز الـ 16. ويشغل فريق الباطن الرّتبة الـ 9 بِرصيد 5 نقاط.

ومازالت تنقص نادي الطائي مباراة متأخّرة، في مشوار البطولة السعودية للموسم الحالي.

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