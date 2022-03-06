أوّل مباراة لـ “عمورة” بعد غياب اقترب من 3 أشهر

عاد اللاعب الدولي الجزائري محمد الأمين عمورة مساء الأحد، إلى أجواء المنافسات الرّسمية، بعد غياب دام أكثر من شهرَين ونصف الشهر.

ودخل متوسط الميدان الهجومي عمورة إلى أرضية الميدان بديلا في الدقيقة الـ 71، من عمر مباراة فريقه لوغانو والضيف نادي بال، ضمن إطار الجولة الـ 25 من عمر البطولة السويسرية.

وكانت النتيجة تُشير إلى خسارة فريق لوغانو بِهدف لِصفر، حين دخول الدولي الجزائري. قبل أن يُضيف الزائر نادي بال هدفا ثانيا، ويُنهي اللقاء بِهذه الحصيلة.

وتعرّض محمد الأمين عمورة لِإصابة على مستوى الظهر، أبعدته عن المنافسات الرّسمية طوال هذه المدّة.

ومِن شأن عودة محمد الأمين عمورة إلى الميادين، أن تمنح الناخب الوطني الجزائري جمال بلماضي “سلاحا” آخر في صفوف “محاربي الصّحراء”، قبيل المواجهتَين القوّيتَين أمام الكاميرون في أواخر الشهر الحالي، لِحساب الدور الحاسم والختامي من تصفيات كأس العالم 2022.