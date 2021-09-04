-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

أوّل مباراة لـ “فارس” مع فريقه الجديد

علي بهلولي
  • 31
  • 0
أوّل مباراة لـ “فارس” مع فريقه الجديد
فارس (من اليمين) مع زميلَين له في فريقه الجديد (صورة نادي جنوة)

خاض اللاعب الدولي الجزائري محمد فارس مساء السبت، أوّل مباراة له مع فريقه الجديد جنوة الإيطالي.

وخسر فريق جنوة بِنتيجة (2-3) أمام نادي أليساندريا من القسم الثاني الإيطالي، في مباراة تحضيرية للطرفَين.

وشارك المدافع محمد فارس أساسيا، قبل أن يُستبدل في الدقيقة الـ 53. تاركا فريقه جنوة مُنهزما بِنتيجة (1-3).

وارتدى محمد فارس القميص رقم “93” لِنادي جنوة، بعدما كان يحمل رقم “96” في فريق لاتسيو الإيطالي.

وتنتظر محمد فارس وفريقه جنوة مباراة رسمية أمام المضيف نادي كالياري، بعد ظهيرة الـ 12 من سبتمبر الحالي. في إطار الجولة الثالثة من عمر البطولة الإيطالية للموسم الجديد.

مقالات ذات صلة
ذهبية أولمبية أخرى للجزائر

ذهبية أولمبية أخرى للجزائر

نتيجتا مُنافسَي “الخضر”

نتيجتا مُنافسَي “الخضر”

بـ28 مباراة دون هزيمة وثاني أكبر انتصار في التاريخ.. “الخضر” يواصلون تحطيم الأرقام!

بـ28 مباراة دون هزيمة وثاني أكبر انتصار في التاريخ.. “الخضر” يواصلون تحطيم الأرقام!

محرز في قلب ضجة جديدة بسبب قناة فرنسية

محرز في قلب ضجة جديدة بسبب قناة فرنسية

ثمانية أهداف ورباعية من مهاجم واحد ورقم تاسفاوت في خطر

ثمانية أهداف ورباعية من مهاجم واحد ورقم تاسفاوت في خطر

شباب بلوزداد يستلم درع البطولة

شباب بلوزداد يستلم درع البطولة

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد