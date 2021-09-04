أوّل مباراة لـ “فارس” مع فريقه الجديد

فارس (من اليمين) مع زميلَين له في فريقه الجديد (صورة نادي جنوة)

خاض اللاعب الدولي الجزائري محمد فارس مساء السبت، أوّل مباراة له مع فريقه الجديد جنوة الإيطالي.

وخسر فريق جنوة بِنتيجة (2-3) أمام نادي أليساندريا من القسم الثاني الإيطالي، في مباراة تحضيرية للطرفَين.

وشارك المدافع محمد فارس أساسيا، قبل أن يُستبدل في الدقيقة الـ 53. تاركا فريقه جنوة مُنهزما بِنتيجة (1-3).

وارتدى محمد فارس القميص رقم “93” لِنادي جنوة، بعدما كان يحمل رقم “96” في فريق لاتسيو الإيطالي.

وتنتظر محمد فارس وفريقه جنوة مباراة رسمية أمام المضيف نادي كالياري، بعد ظهيرة الـ 12 من سبتمبر الحالي. في إطار الجولة الثالثة من عمر البطولة الإيطالية للموسم الجديد.