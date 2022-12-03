أوّل مباراة لـ “فغولي” بعد غياب دام قرابة 7 أشهر

خاض اللاعب الدولي الجزائري سفيان فغولي أوّل مباراة له مع فريقه الجديد فاتح قاراغومروك التركي.

وتعادل نادي فاتح قاراغومروك بِهدف لِمثله مع فريق بشكتاش التركي، في مباراة ودّية لُعبت مساء الجمعة.

ودخل الجناح فغولي إلى أرضية الميدان بديلا في الدقيقة الـ 79، وحينها كان فريقه فاتح قاراغومروك مُتقدّما في النتيجة بِهدف لِصفر.

وارتدى سفيان فغولي القميص رقم “89” لِفريق فاتح قاراغومروك، مثلما كان الشأن في نادي قلعة السرايا التركي.

ولم يلعب فغولي أيّ لقاء منذ الـ 16 من ماي الماضي، تاريخ مشاركته في مواجهة فريقه قلعة السرايا مع الزائر نادي أدانا دمير سبور، بِرسم منافسة البطولة التركية.

وفي الطرف المقابل، غاب المهاجم الدولي الجزائري رشيد غزال عن فريقه بشكتاش، بِداعي إصابة في القدم.

وكان اتحاد الكرة التركي قد أوقف مُؤخّرا المنافسات المحلّية، بِسبب مشاركة بعض اللاعبين (من جنسيات غير تركية) مع منتخباتهم في كأس العالم 2022 بِقطر. على أن يُستأنف المشوار في الـ 21 من ديسمبر الحالي.