أوّل مباراة لـ “مبولحي” منذ ما يُقارب السنتَين

الحارس مبولحي في حصّة تحمية العضلات، قبيل انطلاق مواجهة الترجي والأولمبيك.

خاض حارس المرمى الدولي الجزائري رايس وهاب مبولحي مساء الجمعة، أوّل مباراة رسمية له منذ ما يُقارب السنتَين.

ويُشير تاريخ الـ 28 من ديسمبر 2023 إلى موعد آخر مباراة رسمية للحارس مبولحي، وحينها ارتدى زيّ نادي شباب بلوزداد في مواجهة الضيف فريق شباب قسنطينة، لِحساب منافسة البطولة الوطنية.

وبعد تلك المقابلة، تعرّض مبولحي لِإصابة خطيرة على مستوى اليد، أنهت موسمه قبل الآوان.

وفي صيف 2024 ترك مبولحي فريق شباب بلوزداد، وبقي بلا نادٍ لِموسم كامل، حتى انضمّ إلى ترجي مستغانم في الأيّام القليلة الماضية.

وشارك الحارس مبولحي أساسيا مع فريقه الجديد ترجي مستغانم مساء الجمعة، الذي انهزم بِهدف لِصفر خارج القواعد أمام أولمبيك أقبو، في مباراة الجولة الأولى من عمر البطولة الوطنية نسخة 2025-2026.

واهتزّت شباك حامي العرين مبولحي في الوقت بدل الضّائع (الـ 90+14)، ومن ركلة جزاء نفّذها مهاجم أولمبيك أقبو توفيق عدادي، والذي يرتبط مع الفريق بِعقدٍ تنقضي مدّته في الصيف المقبل.

واللافت أن ترجي مستغانم كان آخر نادٍ لِعدادي (34 سنة)، في فترة قصيرة ما بين صيف 2024 وجانفي 2025.

وبات ترجي مستغانم، الفريق رقم “15” للحارس مبولحي، الذي سبق له تمثيل ألوان أندية (على مستوى الأكابر) اسكتلندية ويونانية ويابانية وبلغارية وروسية وفرنسية وأمريكية وتركية وسعودية وجزائرية.

ويبلغ رايس وهاب مبولحي من العمر 39 سنة، وسيلعب للترجي المستغانمي حتى صيف 2026.