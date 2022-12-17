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رياضة

أوّل مباراة لـ “محرز” بعد غياب دام أكثر من شهر

علي بهلولي
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أوّل مباراة لـ “محرز” بعد غياب دام أكثر من شهر
رياض محرز قبيل انطلاق مواجهة فريق جيرونا (صورة نادي مانشستر سيتي).

عاد اللاعب الدولي الجزائري رياض محرز بعد ظهيرة السبت إلى أجواء المنافسات الرّسمية، بعد غياب دام نحو شهر ونصف الشهر.

ولم يلعب الجناح محرز منذ الـ 9 من نوفمبر الماضي، تاريخ مواجهة فريقه مانشستر سيتي للمُنافس نادي تشيلسي، بِرسم منافسة كأس الرابطة الإنجليزية. وبعدها أُوقفت المسابقات المحلّية بِسبب تنظيم قطر لِكأس العالم 2022.

وفاز فريق “الأزرق السّماوي” بِثنائية نظيفة على نادي جيرونا الإسباني، في مباراة تحضيرية خاض قائد “الخضر” كامل أطوارها.

وتنتظر رياض محرز وفريقه مانشستر سيتي مباراة قوية أمام نادي ليفربول، سهرة الخميس المقبل. ضمن إطار ثمن نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.

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