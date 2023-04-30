أوّل مباراة للتحكيم الجزائري في “كان” الأشبال

باشر التحكيم الجزائري مساء الأحد، مهامه في بطولة إفريقيا 2023 لِكرة القدم، صنف الأشبال.

وأسندت “الكاف” إلى طاقم جزائري مأمورية إدارة مباراة المنتخب النيجيري لِفئة أقلّ من17 سنة ونظيره الزامبي، بِرسم الجولة الأولى من دور المجموعات (الفوج الثاني).

وتكوّن الطاقم من حكم الساحة يوسف قموح (الثاني من اليمين/ الصورة المُدرجة أعلاه)، بِمساعدة محمد سراج (الأوّل من اليمين)، وعادل عبان (الأوّل من اليسار). فيما عيّنت “الكاف” زميلا لهم من ليبيا حكما رابعا (الثاني من اليسار).

واحتضن هذه المباراة ملعب “محمد حملاوي” بِقسنطينة، وانتهت لِمصلحة منتخب نيجيريا أشبال بِهدف لِصفر، أمضاه اللاعب فافور دانييل في الدقيقة الـ 76.

وشهدت المباراة إهدار لاعب نيجيريا لايت إيكي ركلة جزاء، في الوقت بدل الضّائع (90+3)، مُفوّتا على منتخبه هدفا ثانيا.