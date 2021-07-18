أوّل مباراة لِآدم الوناس مع نابولي بعد غياب دام سنتَين

خاض اللاعب الدولي الجزائري آدم الوناس مساء الأحد، أوّل مباراة له في الموسم الجديد مع فريقه نابولي الإيطالي.

وفاز نادي نابولي بِنتيجة ساحقة (12-0) على فريق باسا أنونيا، الذي ينتمي إلى الأقسام السفلى للبطولة الإيطالية. ضمن إطار استعدادات الطرفَين للموسم الجديد.

وشارك صانع الألعاب آدم الوناس أساسيا في مواجهة نادي باسا أنونيا، قبل أن يترك مكانه عند انطلاق الشوط الثاني. وحينها كان فريقه نابولي مُتقدّما في النتيجة بـ (7-0).

وجرّب التقني لوتشانو سباليتي المدرب الجديد لِفريق نابولي عدّة لاعبين، على اعتبار أن الجميع يخوضون أوّل لقاء لهم هذا الموسم.

وهكذا عاد آدم الوناس إلى فريقه نابولي بعد غياب دام سنتَين، ذلك أن الدولي الجزائري لعب بِصيغة الإعارة: لِفريق نيس الفرنسي ما بين صيفَي 2019 و2020، ثم ارتدى زيَّي ناديَي كالياري وكروتوني من إيطاليا، في الموسم الموالي (مناصفة).

ويرتبط آدم الوناس (24 سنة) مع نادي نابولي الإيطالي بِعقدٍ، بدأت مدّته صيف 2017 وتنقضي في الـ 30 من جوان 2022.

وغاب المدافع الدولي الجزائري السابق فوزي غلام عن صفوف فريقه نابولي في مواجهة نادي باسا أنونيا، بِداعي الإصابة.

ويخوض آدم الوناس وفريقه نابولي الإيطالي مباراة تحضيرية أخرى، ضد نادي بايرن ميونيخ الألماني، في الـ 31 من جويلية الحالي.