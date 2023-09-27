أوّل مباراة لِاتحاد العاصمة في البطولة الوطنية

لاعبو اتحاد العاصمة أثناء فترة تحمية العضلات، قبيل انطلاق المباراة.

خاض فريق اتحاد العاصمة عصر الأربعاء، أوّل مباراة له بِرسم بطولة حظيرة النّخبة للموسم الجديد.

وخسر اتحاد العاصمة بِهدف لِصفر أمام الجار نادي البارادو، في مباراة احتضنها ملعب “عمر بن رابح” بِالدّار البيضاء. تحت إدارة حكم الساحة محمد الأمين بوترعة.

وسجّل الهدف الوحيد والثمين للبارادو، المهاجم بن أحمد كوحيلي في الوقت بدل الضّائع (90+3).

وبات نادي البارادو يجمع 4 نقاط في الصّدارة، رفقة جمعية الشلف وشبيبة الساورة وشبيبة القبائل.

ولا يحوز اتحاد العاصمة أيّ نقطة في الرّصيد، مثلما هو الشّأن لِناديَي اتحاد سوف ونجم مقرة، مُتذيّلين لائحة الترتيب.

وتنقص رجال المدرب عبد الحقّ بن شيخة مباراة متأخّرة عن الجولة الثانية، تُجرى داخل القواعد أمام اتحاد خنشلة، في تاريخ لم يُضبط بعد. بينما يُواجه اتحاد سوف بِميدانه شباب بلوزداد، في لقاء متأخّر عن الجولة الأولى، عصر الـ 4 من أكتوبر المقبل.