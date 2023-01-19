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رياضة

أوّل مباراة لِرونالدو منذ المونديال

الشروق الرياضي
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أوّل مباراة لِرونالدو منذ المونديال
ح.م

خاض النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مساء الخميس، أوّل مباراة له منذ اختتام فعّاليات كأس العالم بِقطر في ديسمبر الماضي. وواجه غريمه التقليدي الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وفاز نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بِنتيجة (5-4) على فريق خليط من لاعبي النصر والهلال السعوديَين.

واحتضنت العاصمة السعودية الرياض أطوار هذه المباراة “الاستعراضية”.

وسجّل المهاجم رونالدو هدفَين لِمصلحة النادي السعودي، من ركلة جزاء في الدقيقة الـ 34، والوقت بدل الضّائع (45+6). بينما أمضى لاعب الخطّ الأمامي ميسي هدفا لـ “البياسجي” في الدقيقة الـ 3.

وترك رونالدو مكانه في الدقيقة الـ 61، وحينها كان فريقه مُتخلّفا في النتيجة بـ (3-4). بينما استُبدل ميسي في الدقيقة الـ 62.

وما زال رونالدو لم يلعب أيّ لقاء مع فريقه الجديد النّصر السعودي.

وطرد الحكم القطري عبد الرحمان الجاسم اللاعب الإسباني خوان بيرنات مدافع باريس سان جيرمان، في الدقيقة الـ 39، وحينها كانت النتيجة متعادلة بِهدف لِمثله.

وأهدر البرازيلي نيمار مهاجم النادي الفرنسي ركلة جزاء في الوقت بدل الضّائع (45+3).

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