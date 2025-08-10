أوّل مباراة لِشياخة مع فريقه الجديد

استهلّ اللاعب الدولي الجزائري أمين شياخة مساء الأحد، المشوار مع فريقه الجديد فايله الدانماركي.

وخسر فريق فايله بِنتيجة (1-2) خارج القواعد أمام نادي بروندبي، في مباراة بِرسم الجولة الرابعة من عمر البطولة الدانماركية.

ودخل المهاجم شياخة إلى أرضية الميدان بديلا في الدقيقة الـ 62، وحينها كان فريقه فايله متخلّفا في النتيجة بـ (1-2).

وارتدى أمين شياخة القميص رقم “29” لِنادي فايله، الذي يلعب له معارا حتى صيف 2026، ذلك أنه ما زال مرتبطا مع فريق كوبنهاغن الدانماركي بِعقدٍ، تنقضي مدته في الـ 30 من جوان 2029.

وبعد هذه المباراة، أمسى فريق بروندبي يملك 9 نقاط في المركز الثاني، ويحوز نادي فايله 4 نقاط في الرتبة السابعة.