-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

أوّل مباراة لِشياخة مع فريقه الجديد

علي بهلولي
  • 172
  • 0
أوّل مباراة لِشياخة مع فريقه الجديد
ح.م

استهلّ اللاعب الدولي الجزائري أمين شياخة مساء الأحد، المشوار مع فريقه الجديد فايله الدانماركي.

وخسر فريق فايله بِنتيجة (1-2) خارج القواعد أمام نادي بروندبي، في مباراة بِرسم الجولة الرابعة من عمر البطولة الدانماركية.

ودخل المهاجم شياخة إلى أرضية الميدان بديلا في الدقيقة الـ 62، وحينها كان فريقه فايله متخلّفا في النتيجة بـ (1-2).

وارتدى أمين شياخة القميص رقم “29” لِنادي فايله، الذي يلعب له معارا حتى صيف 2026، ذلك أنه ما زال مرتبطا مع فريق كوبنهاغن الدانماركي بِعقدٍ، تنقضي مدته في الـ 30 من جوان 2029.

وبعد هذه المباراة، أمسى فريق بروندبي يملك 9 نقاط في المركز الثاني، ويحوز نادي فايله 4 نقاط في الرتبة السابعة.

مقالات ذات صلة
الفريق الجزائري للدراجات يرتقي إلى المرتبة الثانية قاريا

الفريق الجزائري للدراجات يرتقي إلى المرتبة الثانية قاريا

فيلود مدربا جديدا لمولودية وهران

فيلود مدربا جديدا لمولودية وهران

النصر الليبي في مفاوضات مع خير الدين مضوي

النصر الليبي في مفاوضات مع خير الدين مضوي

“العائدات المالية نتقاسمها جهرا ولا داعي للتكتّم”

“العائدات المالية نتقاسمها جهرا ولا داعي للتكتّم”

اللاعب بركان يلتحق بصفوف نادي الوكرة القطري

اللاعب بركان يلتحق بصفوف نادي الوكرة القطري

أشبال بوقرة يستأنفون تحضيراتهم بمباراة تطبيقية أمام نادي كامبالا سيتي

أشبال بوقرة يستأنفون تحضيراتهم بمباراة تطبيقية أمام نادي كامبالا سيتي

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد