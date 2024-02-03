أوّل مباراة لِغويري بعد غياب دام 45 يوما

خاض اللاعب الدولي الجزائري أمين غويري مساء السبت أوّل مباراة رسمية له، بعد غياب دام شهرا ونصف الشهر.

وبعد مشاركته أساسيا مع فريقه ران في مباراة البطولة الفرنسية أمام المُضيّف نادي كليرمون، بِتاريخ الـ 20 من ديسمبر الماضي. تعرّض المهاجم غويري لِإصابة مُثيرة للجدل، غيّبته عن الحضور مع المنتخب الوطني الجزائري في نهائيات كأس أمم إفريقيا 2024 بِكوت ديفوار.

وعاد غويري مساء السبت إلى المنافسات، ودخل إلى أرضية الميدان بديلا عند انطلاق الشوط الثاني، من عمر مباراة فريقه ران والزّائر نادي مونبلييه، لِحساب الجولة الـ 20 من عمر البطولة الفرنسية.

وفاز فريق ران في هذا اللّقاء بِنتيجة (2-1)، فارتفع رصيده إلى 28 نقطة في المركز الـ 9. بينما يحوز نادي مونبلييه 19 نقطة في الرّتبة الـ 12.