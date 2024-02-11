-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

أوّل مران لِعطال

الشروق الرياضي
  • 74
  • 0
أوّل مران لِعطال
ح.م

أجرى اللاعب الدولي الجزائري يوسف عطال، الأحد، أوّل حصّة تدريبية مع فريقه الجديد أضنة سبور التركي.

ويُؤشّر هذا المران إلى عودة عطال إلى الميادين، بعد مشاركته مع المنتخب الوطني الجزائري في نهائيات كأس أمم إفريقيا 2024 بِكوت ديفوار.

وكان المدافع عطال قد انتقل إلى فريق أضنة سبور في الأيّام القليلة الماضية، بِعقدٍ قصير تنقضي مدّته في الصيف المقبل.

ويستعدّ يوسف عطال وفريقه أضنة سبور، لِخوض مواجهة المُضيّف نادي ألانيا سبور.

وتُقام فعّاليات هذه المباراة الأحد المقبل، بِرسم الجولة الـ 26 من عمر البطولة التركية.

مقالات ذات صلة
إيران تُطالب “الفيفا” بِمُعاقبة الصّهاينة

إيران تُطالب “الفيفا” بِمُعاقبة الصّهاينة

بِالفيديو: موقف جريء من لاعبات إيرلندا لِكرة السلّة ضدّ الصّهاينة

بِالفيديو: موقف جريء من لاعبات إيرلندا لِكرة السلّة ضدّ الصّهاينة

هل يُدرّب “الخضر”؟ هوغو بروس يردّ

هل يُدرّب “الخضر”؟ هوغو بروس يردّ

مدرب ليل يشيد بوناس قبل مواجهة باريس سان جيرمان

مدرب ليل يشيد بوناس قبل مواجهة باريس سان جيرمان

مدرب جيرونا يعلّق بعد الهزيمة برباعية أمام ريال مدريد

مدرب جيرونا يعلّق بعد الهزيمة برباعية أمام ريال مدريد

المنتخب الجزائري لكرة القدم داخل القاعة يضيّع فرصة التأهل إلى “الكان”

المنتخب الجزائري لكرة القدم داخل القاعة يضيّع فرصة التأهل إلى “الكان”

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد