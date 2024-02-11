أوّل مران لِعطال

أجرى اللاعب الدولي الجزائري يوسف عطال، الأحد، أوّل حصّة تدريبية مع فريقه الجديد أضنة سبور التركي.

ويُؤشّر هذا المران إلى عودة عطال إلى الميادين، بعد مشاركته مع المنتخب الوطني الجزائري في نهائيات كأس أمم إفريقيا 2024 بِكوت ديفوار.

وكان المدافع عطال قد انتقل إلى فريق أضنة سبور في الأيّام القليلة الماضية، بِعقدٍ قصير تنقضي مدّته في الصيف المقبل.

ويستعدّ يوسف عطال وفريقه أضنة سبور، لِخوض مواجهة المُضيّف نادي ألانيا سبور.

وتُقام فعّاليات هذه المباراة الأحد المقبل، بِرسم الجولة الـ 26 من عمر البطولة التركية.