أوّل مران لِمبولحي ودوخة يفسخ العقد

دوخة (من اليمين) - مبولحي (من اليسار).

خاض حارس المرمى الدولي الجزائري رايس وهاب مبولحي، الأربعاء، أوّل حصّة تدريبية مع ناديه الجديد شباب بلوزداد.

وكان الحارس مبولحي (37 سنة) قد انتقل مُؤخّرا إلى الشباب، بِعقدٍ تنقضي مدّته في صيف 2025.

وبِالمُقابل، أعلنت إدارة نادي شباب بلوزداد عن فسخ الحارس عز الدين دوخة للعقد، ورحيله عن الفريق.

وكان حامي العرين دوخة (37 سنة) قد انضمّ إلى فريق الأحمر والأبيض في صيف 2022، بِعقد تنقضي مدّته في الـ 30 من جوان 2024.

والظّاهر أن دوخة اقتنع بِأن فرص اللّعب ستكون قليلة جدا بِقدوم مبولحي، مثلما كان الأمر في المنتخب الوطني. وهو سبب تركه لِفريق “أبناء العقيبة”.

للإشارة، فإن فريق شباب بلوزداد يضمّ في صفوفه حارسَين آخرَين، والأمر يتعلّق بِألكسيس قندوز (27 سنة)، ورضوان معاشو (22 سنة).