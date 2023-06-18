أوّل مشاركة دولية في صفوف “الخضر” لِثلاثة لاعبين

أماط اتحاد الكرة الجزائري بعد ظهيرة الأحد، اللّثام عن التشكيل الأساسي للمنتخب الوطني في مواجهة المُضيّف الأوغندي.

وبرز في القائمة 3 لاعبين يخوضون أوّل مباراة دولية في صفوف “مُحاربي الصّحراء”، وهم: مدافع ومهاجم اتحاد العاصمة زين الدين بلعيد وأيمن محيوس، على التوالي. ومتوسّط ميدان هجوم نادي أونجي الفرنسي حمد عبدلي.

ومنح الناخب الوطني جمال بلماضي المهاجم الشاب والواعد بدر الدين بوعناني، فرصة المشاركة أساسيا لِأوّل مرّة، بعد دخوله إلى أرضية الميدان بديلا في مُواجهتَي النيجر شهر مارس الماضي.

أمّا متوسط الميدان أسامة شيتة والمدافع هيثم لوصيف، فقد سبق لهما المُشاركة مع المنتخب الوطني أساسيَين، عامَي 2018 (الطوغو) و2019 (غامبيا)، على التوالي.

واختار المسؤول الفني الأوّل عن “الخضر” المدافع رامي بن سبعيني لِحمل شارة القائد، وهو أمر غير مسبوق.

عموما وإلى حدّ كبير، وظّف بلماضي فريقا “احتياطيا” في مواجهة أوغندا.

وتشكّلت قائمة اللاعبين الأساسيين على النّحو التّالي:

حراسة المرمى: أنطوني ماندريا.

خطّ الدّفاع: رامي بن سبعيني، جوين حجام، زين الدين بلعيد، هيثم لوصيف.

خطّ الوسط: أسامة شيتة، هاريس بلقبلة، حمد عبدلي.

خطّ الهجوم: محمد الأمين عمورة، بدر الدين بوعناني، أيمن محيوس.