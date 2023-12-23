أوّل مشاركة للحكمين يوسف قاموح وأكرم زرهوني 

تربص حكام كأس إفريقيا ينطلق يوم السابع من سبتمبر

اختارت الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم خمسة حكام دوليين جزائريين لإدارة مباريات كأس أمم إفريقيا-كان2023 (المؤجلة إلى 2024) بكوت ديفوار حسب ما كشف عنه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وجاء في بيان الهيئة الفدرالية: ”تحسبا لنهائيات كأس أمم افريقيا 2023، اختارت الهيئة القارية 42 حكما من بينهم 26 حكم ساحة، 30 حكما مساعدا و12 حكام الفار. كما قامت الفاف باختيار خمسة حكام من الجزائر لحضور منافسات دورة كوت ديفوار”.

ويتعلق الأمر بـ: مصطفى غربال (حكم رئيسي)، يوسف قموح (حكم رئيسي)، مقران قوراري (حكم مساعد)، عباس أكرم زرهوني (حكم مساعد)، لحلو بن براهم (حكم فار).

وسيشارك الثنائي قاموح وزرهوني لأول مرة في هذه المنافسة، خاصة وأنهما أقنعا لجنة التحكيم بالاتحاد الإفريقي أنهما يستحقان التواجد نظرا لأدائهما المتميز في كل اللقاءات التي أسندت لهما إفريقيا.

علما أن الجزائر كانت ممثلة في النسخة الماضية التي لعبت بالكاميرون بخمسة حكام وهم مصطفى غربال ومقران قوراري ولحلو بن براهم والثنائي الذي اعتزل مع نهاية الموسم الكروي عبد الحق اتشعلي ومهدي عبيد شارف.

الكاف أكدت أن قدوم الحكام سيكون بتاريخ 6 جانفي 2024 كأقصى تقدير، كي يخوضوا تربص مطابقة المستوى مع لوائح المنافسة، ابتداء من الـ7 من نفس الشهر، أين سيقومون باختبارات بدنية، نظرية وحصص تطبيقية.

وحسب مصدر من الفاف الذي أكد للشروق أن حفلا رمزيا سيقام على شرف الخمسة حكام من أجل تحفيزهم ليكونوا في المستوى وتشريف الصافرة الجزائرية.