أوّل مهمّة للتحكيم الجزائري في المونديال

يستهلّ التحكيم الجزائري نشاطه في منافسة كأس العالم 2022 بِقطر، الأربعاء المقبل.

وأسند الاتحاد الدولي لِكرة القدم، الإثنين، إلى الحكم الجزائري المساعد مقران قوراري مهمّة الإشراف على تقنية الفيديو (فار)، خلال مباراة منتخبَي بلجيكا وكندا، التي تُجرى سهرة الأربعاء المقبل بِمدينة الريان القطرية.

ويُشرف قوراري على تقنية الفيديو بِرتبة “مساعد”، رفقة زميلَين له من كولومبيا وإيطاليا، وآخر من فنزويلا بِرتبة “رئيس”.

وكلّفت “الفيفا” مقران قوراري بِمعاينة وضعيات التسلّل في هذه المباراة عن طريق تقنية الفيديو، فيما عيّنت الزامبي جاني سيكازوي حكما رئيسا (حكم ساحة).

ويحضر مقران قوراري مونديال قطر، رفقة مُواطنَيه: الحكم الرئيس مصطفى غربال، والحكم المساعد عبد الحق إيتشعلي.

ولم يسبق للحكم المساعد مقران قوراري (40 سنة) أن شارك في تظاهرة كأس العالم.

ويعود تاريخ آخر مباراة دولية حضر مقران قوراري وقائعها إلى الـ 16 من أكتوبر الماضي، لمّا واجه نادي فيوتشر المصري الضيف فريق كالون السيراليوني، بِرسم إياب الدور الثاني من عمر منافسة كأس “الكاف”. وحينها شغل قوراري مهمّة حكم مساعد رفقة عبد الحق إيتشعلي، وقام زميلهما مصطفى غربال بِدور حكم رئيس.